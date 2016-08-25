متهم سعودي ناصح موظفة بنك يتسلم لائحة الدعاوى ضده

استلم أحد المتهمين السعوديين اليوم في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، لائحة الدعوى المقدمة له من الادعاء العام لتقديم الإجابة عليها في موعد تم تحديده.

المدعى عليه الذي سبق وأن ظهر في مقطع صوتي قبل عدة أعوام وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مع موظفة أحد البنوك وهو يناصحها كما يدعي.

وتضمنت لائحة الدعوى التي استلمها المدعى عليه جرائم عدة قد ارتكبها منها:



1- تأييده تنظيم داعش الإرهابي

2- نزعة الولاء والطاعة بالإساءة والتحريض ضد السعودية وولاة أمرها مع تأليب الرأي العام.

3- الإساءة لدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

4- إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال ما يلي:

‌أ- إنشاؤه حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكتابته عبرهما تغريدات مسيئة للدولة وسياستها ولولاة الأمر.

‌ب- دخوله على مواقع محظورة معروفة بعدائها للسعودية.

كما قام المدعي عليه في وقت سابق بالاتصال والتواصل مع أحد المارقين من خلال قناته الإعلامية المسماة بالإصلاح المعروفة بعدائها ومحاربتها للدولة.

وأدرجت أيضاً ضمن اللائحة المقدمة له ارتكابه جريمة بحيازته صوراً وأفلاماً إباحية وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة.

وأثناء البحث من قبل الجهات الأمنية، تبين أن المدعي عليه لديه سابقة مسجلة بعملية اغتصاب ومطاردة شخص لغرض سيء.

وكانت طلبات المدعي العام التي قدمها في الجلسة ضد المدعى عليه:

1- إدانته بما أسند إليه شرعاً .

2- الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.

3- الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الجهاز الحاسوبي وجهاز هاتفه المحمول المستخدمة في القضية والحكم بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة عبرها وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.

4- الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة.

6- الحكم بمنعه من السفر إلى خارج المملكة استناداً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.