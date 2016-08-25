بالصور.. تشييع الشهيد الوكيل الرقيب بندر راشد الرشيدي

شيّع سكان محافظة الخرج جثمان الوكيل الرقيب بندر راشد الرشيدي الذي استشهد دفاعاً عن حياض الوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين قائد المنطقة الوسطى اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، ومساعد قائد المنطقة الوسطى اللواء الركن محمد بن علي بن سلمان الشهري، وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين وأقارب الشهيد، وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بالخرج، وشارك الجميع في دفنه بمقبرة الثليماء.

ونقل قائد المنطقة الوسطى تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى ذوي الشهيد، في منزلهم بحي السهباء بالخرج وقال إن شهادته في أرض المعركة هي أمنية يتمناها كل شخص.

وعبر شقيق بدر الرشيدي عن فخره واعتزازه باستشهاد شقيقه في الميدان مدافعاً عن أرض الوطن.