السعودية تدك أوكارا للحوثيين بعد سقوط قذائف على نجران

استهدفت مدفعية القوات السعودية المشتركة الجمعة، أوكارا للميليشيات الحوثية بعد سقوط قذائف على نجران.

وبحسب فيديو خاص بـ"العربية" فإن الدخان الأسود تصاعد من مناطق سقوط القذائف، فيما تشير الأنباء الأولية إلى عدم وقوع إصابات، سوى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي الشهراني إن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً ظهر اليوم الجمعة عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية، نتج عنه تعرض محول كهرباء لحريق، حيث تمت السيطرة عليه وإخماده والحيلولة دون توسعه، ولم ينجم عن ذلك تعرض أحد لمكروه، ويجري العمل حاليا لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشركة السعودية للكهرباء.

يذكر أن الحدود السعودية - اليمنية شهدت ليل البارحة تصدي القوات السعودية لمحاولات تسلل مجموعة من ميليشيات الحوثي والمخلوع قبالة محافظة الطوال في جازان، تم الرد عليها والتعامل معها.

وتصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية، وتم التصدي له عن طريق وحدة الباتريوت في سماء مدينة جازان مساء أمس.