مقتطفات الجمعة

نبدأ بأبرز الأرقام: 12 ألف معلم في السعودية يطلبون إحالتهم على التقاعد خلال العام الحالي!

تقول الصحف إن قيادة قوات أمن الحج أعادت قرابة 70 ألفا من القادمين إلى مكة مكرمة الذين لا يملكون تصاريح حج، وحجزت حوالي 28 ألف مركبة مخالفة لاشتراطات نقل الحجيج.. لن نسأل عن الذين يبدؤون مناسك هذه الشعيرة العظيمة بمخالفة النظام، هؤلاء لهم رب سيحاسبهم.. لكننا نسأل عن هذا العدد الضخم من المركبات والسيارات التي يتحدى مالكوها النظام "عيني عينك".. هل ستتم إعادتها لهم بسهولة أم أن النظام نظام!

خبر لافت نشرته "الوطن" مر بهدوء يقول: انخفاض السعوديين في القطاع الخاص وارتفاع عدد الأجانب خلال الربع الأول من عام 2016!

تصريح الأسبوع جاء على لسان مدير مستشفى الصحة النفسية - شهار- ويشتكي خلاله من تكدس المستشفى قائلا: يمكن توفير أسرة لما بين حالة إلى حالتين من الحالات التي تتطلب تنويما، فيما يمكن إبقاء الحالة لمدة 3 أيام في الطوارئ كحد أقصى لحين توفر سرير، وإلا فيعاد المريض مع ذويه إن لم تكن هناك إمكانية لذلك! أي أن الأسرة تدفع ثمن تقصير المستشفى!

أبرز أرقام الأسبوع: وزارة التعليم تطالب باستحداث 2850 وظيفة لحراسة مدارسها.. والسؤال المهم: ما هي الاشتراطات الصحية والبدنية والخبرات التي تشترطها الوزارة في حارس المدرسة؟

رقم لافت آخر يقول: 24% من مزارع منطقة عسير غير مستغلة.

مانشيت الأسبوع: 27 سعوديًا يقودون قطار المشاعر.

خبر لافت يتحدث عن إنشاء 3 أكاديميات لتدريب حراس الأمن وجدولة رواتبهم ومسمياتهم الوظيفية في كلٍّ من جدة والشرقية والرياض.. أن تصل متأخرًا خيرٌ من ألا تصل!

*نقلاً عن "الوطن"

