"اللحم" جزء من الحلم!

هل من المضحك أو الداعي إلى السخرية أن يقال إن انخفاض أسعار المواشي هو إحدى ثمار الرؤية السعودية والتحول الوطني، أم أنه يأتي ضمنهما؟ أعتقد أن من سخروا من هذا القول جانبهم الصواب، لأن انخفاض أسعار اللحوم دليل مهم على أننا بدأنا نعيش «التحول» واقعاً، التحول نحو إتاحة الفرص للجميع، وعدم استئثار أحد بربح يأتي من النفوذ والاحتكار.

يعلم غالبنا أن تصاريح استيراد المواشي كانت شبه محتكرة، ومن الواضح أن كل ذلك انتهى بفتح الاستيراد لكل من يريد وفق النظام، فانهالت الماشية على المنافذ وتراجعت الأسعار.

حاربت وزارة البيئة والمياه والزراعة - مشكورة - الاحتكار والتحكم بالأسعار، من خلال «إجراءات استهدفت التوسع في استيراد الماشية ورفع القيود التي كانت تحد من ذلك»، فتحققت نتيجة طبيعية، هي انخفاض الأسعار، وهذا رفع سقف توقعات السعوديين، وأحلم شبه متوقعاً بأن قطاعات وسلعاً كثيرة سيتم التعامل معها بالمثل، وصولاً إلى توازن مهم للمواطنين في هذه المرحلة، إذ ترتفع عليهم الرسوم وأسعار الطاقة وبعض الخدمات، وفي المقابل ستنخفض فواتير كثيرة، في مقدمها الغذاء والسيارات، وربما الدواء، والأمنيات الثلاث الكبرى: الرعاية الصحية، والتعليم، والمساكن.

إن انخفاض أسعار المواشي أثر بسيط صغير، لكنه مؤشر كبير، وللعلم فإن أول المسرورين بذلك هم تجار الماشية، لأن الاستهلاك سيتنامى، وهذا مفهوم يجب أن يعرفه الكثيرون، لأن البعض يعتقد أن ارتفاع أسعار العقار مثلاً يبهج العقاريين، وهذا غير صحيح، بل إنه يبهج المحتكرين وليس العقاريين العاملين المطورين الذين يهمهم استمرار الحركة في السوق ونموها، وكذا الحال بالنسبة إلى الماشية.

مر علينا زمن كانت تراخيص كثيرة شبه محتكرة أو صعبة المنال، وفق منظومة تبادل مصالح فاسدة، واليوم ترتفع وتيرة الأمل بأن الحزم والعزم يجعل ذلك من الماضي.

في كتابه «الاقتصاد الأخلاقي: لماذا لا تكون الحوافز الجيدة بديلاً لدى المواطن الجيد» يقول الخبير الاقتصادي في معهد «سانتا في» صامويل بولز: «عندما ينتظم الناس في التجارة وإنتاج السلع والخدمات، والتوفير والاستثمار، والتصويت والدفاع عن السياسات، يحاولون بذلك ليس فقط الحصول على الأشياء، بل أيضاً ليكونوا أفراداً منتجين، سواء في أعينهم أم في أعين الآخرين».

وما يقوله يطابق واقع الحال في انفتاح الفرص للجميع، أو هو في طريقه ليتطابق مع واقع الحال المأمولة، باعتباره ثمرة للتحول ومن ثم تحقيق الرؤية كاملة في تاريخها المحدد، ولعل هذا ينسحب ليس فقط على الأسواق والتجارة والمناقصات والأعمال الخاصة، بل يمتد أيضاً إلى الوظائف والمناصب.

هناك عمل ملموس في أروقة الجهات الحكومية، وبعض الأعمال لن تؤتي ثمارها بنفس السرعة والوتيرة التي تحققت وتتحقق لأحد مكونات الغذاء الرئيسة، وهي ستأتي تباعاً، ومن المهم أن ما يتحقق من منجز يصب في مصلحة المواطن تتم المحافظة عليه، وحمايته من الجمود أو وسائل التحايل المتوقعة ممن يعتقدون أن مصالحهم تأثرت، فهم لا يستحقون حماية مصالحهم طالما هي شخصية وتتعارض مع المصلحة العامة.

*نقلاً عن "الحياة"

