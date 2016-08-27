بالصور.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للطفل يحيى بنجران

على مائدة الإفطار التي اعتاد الطفل يحيى إقامتها بمشاركة أصدقائه في منزله، إذ بمقذوف عشوائي قلب طاولتهم إلى أشلاء متناثرة، حولت بهو المنزل إلى هشيم، راح ضحية هذا العمل الإجرامي صباح اليوم يحيى ذو الـ 5 سنوات وابن عمه مهدي الذي أصيب بإصابات طفيفة.

وأوضح ناصر آل عباس عم الطفل "لـ العربية.نت" قائلا: يحيى من الأطفال الاجتماعيين، ويحب اللهو مع أصدقائه ومشاركتهم الفطور، حيث كان على المائدة مع ابن عمه مهدي ذي الـ 7 سنوات، لكن في لحظات حدثت الطامة بمقذوف عشوائي استهدف أطفالا أبرياء، فاستشهد يحيى وأصيب مهدي، حيث تم نقله إلى المستشفى واثنين من العاملين في المنزل من الجنسية الباكستانية، حيث كانت عائلة الطفل متواجدة في المنزل الذي يقع في غرب نجران بحي الحضن.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بنجران المقدم علي الشهراني: إن المقذوفات ترمى بشكل عشوائي، وهي دليل على تخبط الميليشيات، وعدم وجود هدف لهم.

يشار إلى أن الدفاع المدني أعلن اليوم السبت، وفاة طفل وإصابة شقيقه وإصابة 3 مقيمين آخرين إثر سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على نجران.