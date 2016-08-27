داعش و"الطاغية"

أكتب اليوم عن المسلسل الأميركي «الطاغية»، الذي يتم عرضه حالياً، ويثور حوله كثير من الجدل هذه الأيام، بسبب انضمام الممثل المصري خالد أبوالنجا، وكذلك الممثلة بسمة للتمثيل فيه، على رغم أن الكاتب من الكيان المحتل. وفي تلخيص بسيط للضجة هناك مشاركة واضحة من الممثلين والممثلات من دولة الاحتلال، إلا أن أبوالنجا ذكر أن المنتج والمخرج أميركيان وهو صحيح، لكن التصوير تم بين فلسطين المحتلة وتركيا. أحداث المسلسل المتلاحقة تجعلنا نتساءل؛ هل علاج أو استئصال الإرهاب يكون بالعنف وحده؟ وفي المقابل هل ما يصنعه «داعش» (لم يذكروا الاسم صراحة) سيؤدي يا ترى إلى الحل من وجهة نظرهم؟ من الواضح أن العنف لن يطاول المجرمين وحدهم، بل سيجرف معه أبرياء، وبالتالي من هنا ينشأ إرهابيون جدد يريدون الانتقام.

بتصوري أن الكاتب يريد أن يكرس صورة نمطية للعرب إجمالاً، بأنهم شعوب همجية ومتعصبة ومتطرفة ومتعطشة للجنس، حتى لو كان على حساب صلات عائلية أو صداقة، ويريد أن يرسل رسالة مفادها أن الديموقراطية لا يمكن أن تنجح في هذه المجتمعات.

طبعاً هذا الهراء هو محض ترهات يطلقها الإعلام الغربي، ويدعمها كل من له مصلحة في استمرار هذه الفوضى والعنف، كدولة الاحتلال، أو من يعيش بتصور أن الحل هو بفتح بلادنا لـ«الحلم الأميركي».

هل هناك «دواعش»؟ نعم هناك «دواعش»، إنما ليس كما نقرأ عنهم في وسائل التواصل، وحتى وجودهم لا يشكل إلا نسبة ضئيلة قياساً لعدد السكان، وكل من يستشهد بما يقوله الإعلام أحيله إلى مجتمعه نفسه ليحكم على ذلك، فهو يعيش بين الناس ويخالطهم في كل مناسبة أو مدرسة أو عمل أو جيرة أو صداقة، وهو من يستطيع أن يصنف المجتمع، وإذا كنا نتحدث الآن عن تباينات وآراء عنصرية أو طائفية أو مناطقية فهذه أصبحت تتسرب إلينا بعد التعرض للاحتلال والغزو الثقافي الغربي في العقود الأخيرة.

«داعش» نفسه أصبح ككرة الثلج التي تتدحرج لتتشعب، وذلك بالتكريس من الغرب على وجوده وبقوة، وعودة لطغاتنا فكيف السبيل إلى القضاء على«الدواعش»، والطغاة يمارسون كما تمارس «داعش»؟ ما أعنيه أن التعامل العنيف مع الإرهابيين بهذه الوحشية بقصف أقرب لـ«الأرض المحروقة» يخرج أجيالاً مقهورة لا يهمها الموت في سبيل الثأر والانتقام. قلناها سابقاً، لا يوجد حلول جذرية وإلا لكانت أميركا وفرنسا تعيشان بواحات من الجنة، وها هما الآن تتعرضان أحياناً لهجمات إرهابية، إلا أن الديموقراطية والانتخابات الحرة المبنية على دستور علماني هي الأفضل من دون شك.

يكرر المسلسل خطأ النظرة الأميركية التي تصر على أنها هي المركز الذي تدور من عنده الأرض، وأن ما يقترحه الأميركيون هو الأصح والبقية إلى زوال، فهم إلى الآن يتصورون أن الشعوب لا تزال ساذجة وغير مطلعة على الدور الأميركي المشبوه في كل بقعة يتماسون معها. فكرة المسلسل الرئيسة هي أن العربي مهما بلغت قناعته الديموقراطية يتحول شيئاً فشيئاً إلى ديكتاتور فطاغية عند تسلمه السلطة، والفكرة صحيحة نظرياً، ولكنها وبتعمد أغفلت جانباً مهماً هو أن هذا الأمر ينطبق على كل شخص في كل مكان وليس العربي فقط، فهل يا ترى بعض الرؤساء الذين مروا على كرسي الرئاسة الأميركي يملكون هذه القناعات أو يملكون الثقافة اللازمة للديموقراطية أو حتى يفهمونها؟ لا طبعاً فهم أتوا ونشؤوا من خلال مجتمع مدني عريق وقوانين صارمة تدعمه لا تتيح لهم مهما بلغت أخطاؤهم أو نزواتهم أن يمسوا الديموقراطية.

المثير في المسلسل أن العربي «العراب» للديموقراطية قضى معظم فترات حياته في أميركا ويحمل جنسيتها ومتزوج من أميركية، وكأنما أرض العرب جدباء عاجزة عن إنجاب عباقرة، مثل جورج بوش الأصغر، أو رونالد ريغان؟ ليس هذا فحسب فنزواته وحماقاته يتم عزوها إلى أصوله العربية، بينما فكره الحر ونظرته الديموقراطية أتت من مخالطته للغرب «ويا للعظمة».

كثير من أحداث المسلسل ترمز لأمور حدثت في بلدان عدة من الربيع العربي، وهو مفهوم إلا أن البلبلة برأيي هي إقحام الداعية في السياسة وترشيح نفسه للانتخابات، وهو إحدى المعضلات التي تواجهها الدول الإسلامية، وكان بإمكان الكاتب أن يوضح ما هو الدستور في الدولة المعنية بالمسلسل، وبناء عليه فالأرجح أن لا يقبل ترشيح الداعية للانتخابات من الأصل، لأنه لا يؤمن بدستور علماني.

*نقلاً عن "الحياة"

