نجران.. استشهاد طفل سعودي وإصابة 3 مقيمين بقذائف حوثية

باشر الدفاع المدني السعودي في منطقة نجران بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري من الأراضي اليمنية، نتج عنه وفاة طفل سعودي يبلغ الثالثة من العمر وإصابة طفل آخر وثلاثة مقيمين تم نقلهم للعلاج في المستشفى.

هذا وواصلت القوات السعودية المشتركة تأمين حدود المملكة مع اليمن عبر رصد التحركات المشبوهة لعناصر ميليشيات الحوثيين والمخلوع والتعامل معها وفي عدة مناطق شملت المناطق اليمنية المقابلة لنجران والرُبوعة وجازان.

وتمكنت القوات السعودية من قتل عدد من عناصر تلك الميليشيات وإصابةِ العديد منهم في مناطق قُبالة الرُبوعة، وكذلك الرد بالمدفعية على من قاموا بإطلاق قذائف عسكرية من الجانب اليمني سقطت داخل مدينة نجران.