«كلٌ مسؤول عن نفسه»..!

جاء في وثيقة رؤية المملكة 2030 ما نصه: «كل منّا مسؤول عن بناء مستقبله، حيث يبني كل منّا ذاته وقدراته؛ ليكون مستقلاً وفاعلاً في مجتمعه، ويخطط لمستقبله المالي والعملي»، وهذا لا يعني تخلي الدولة عن أبنائها، ولكنها ستكون معهم في بدايات تعليمهم المجاني.. العام والعالي والمهني، وتهيئة فرص العمل أمامهم في القطاعين العام والخاص، وتوسيع خيارات مشاركتهم في الأعمال الحرّة، وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، إلى جانب إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وأخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تمكينهم من الحصول على العمل، أو دعم مشروعاتهم بقروض ميسرة الأقساط بلا فوائد.

الدولة الرعوية وفق الرؤية الجديدة لم يعد لها مكان في زمن التحول إلى الإنتاجية، والاستثمار، والعمل الحر، وانتهاز الفرص التي لا تحلو إلاّ في أوقات الأزمات، وشدّ المحزم، واستعداد الفرد قبل المجتمع على تغيير ثقافته نحو العمل، وعاداته في البحث عن لقمة العيش بدلاً من واسطة البحث عن الوظيفة التي ربما لا يكفي راتبها في تأمين الاحتياجات الأساسية، ومع ذلك تبقى الوظيفة خياراً مشروعاً لمن أراد، وخيارات العمل الحر أوسع لمن لا يزال متردداً في تجربة إمكاناته في سوق مفتوح أمام الأفكار الجديدة للكسب المضاعف.

مسؤولية الاعتماد على الذات موروث اجتماعي من جيل إلى آخر؛ حين نتذكر الآباء والأجداد في رحلة البحث عن لقمة العيش من الشرق إلى الغرب، وكيف كانت هي أمنياتهم وأحلامهم، وقبل ذلك قيمهم قبل النفط وبعده..«لا تغش، ولا تكذب، ولا تظلم أحداً»، وما تحقق للكثير منهم من بناء أنفسهم وأسمائهم في تجارة المال والأعمال، وما تبقى منهم في قبول العمل الشريف تحت أي مسمى، وتعييب كل من رضي أن يبقى عالة على نفسه وأسرته..

*نقلاً عن "الرياض"

وهذا الموروث لا يزال باقياً عفيفاً داخل النفوس التي تبحث عن الرزق الحلال، مهما كانت متغيرات الحال، ومغريات الأحوال؛ لأن ما لدى الشباب من طاقات وإمكانات ومثلها مؤهلات كاف للعمل، وما في وطنّا من أبواب الرزق لا تعد ولا تحصى، والشواهد على ذلك كثيرة.

نعم هناك شباب من الجنسين خرجوا علينا في مهمات عمل متعددة، وشريفة، ورأيناهم في الأسواق عاملين، وفي مشروعاتهم الخاصة ناجحين، ومنتجاتهم الأسرية منافسين، ولا يزال السوق مستوعباً لحضورهم في قطاعات التجزئة، والاتصالات، والنقل، والتقنية، والذهب والمجوهرات، والحج والعمرة، والسياحة، والإعلام الجديد، والمقاولات، والصيانة والتشغيل، وغيرها الكثير، فضلاً عن التجارة الموسمية للمنتجات، والترفيه، وهي في مجملها أبواب رزق متاحة، وتحتاج إلى صبر، وإثبات وجود، وقناعة البداية من الصفر.

نحن على قناعة بالرؤية الجديدة للمملكة، وما تحمله من تفاصيل مسؤولية المواطن عن نفسه ومستقبله واستقلاله المالي والعملي، ولكن الأهم هو في سنّ الأنظمة والتشريعات التي تساعد الشباب على تحمّل مسؤولياتهم، وأهمها تعرية التستر التجاري لضمان المنافسة في السوق، ومحاصرة بطالة الوافدين، وفرض الرسوم على حوالاتهم المالية، وتنظيم سوق التجزئة، ومواعيد إغلاق المحال التجارية، وتفعيل نظام البصمة للحد من السعودة الوهمية في المؤسسات وتبعاً لها التقليل من التأشيرات، إلى جانب -وهو أمر مهم- مساعدة الشباب في الجامعات على العمل الحر، من خلال توقيت جداول محاضراتهم، بدلاً من بقائهم وقتاً طويلاً من الصباح إلى المساء، وتفويت فرصة الجمع بين الدراسة والعمل التي كانت إلى وقت قريب تمثّل قصص نجاح لمن سبقهم من جيل، حينما كان يدرس في الجامعة إلى ما بعد الظهر، وبعد العصر في مهمة عمل شريفة لساعات، وكان خلالها ناجحاً؛ لأنه عرف قيمة الوقت، وشغل فراغه بما يكفيه عن حاجة الآخرين، وقطع الطريق على المتربصين به في الفكر والسلوك

