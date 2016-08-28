السبهان يرد على بغداد: سياسة السعودية لا ترتبط بأشخاص

رد السفير السعودي في بغداد، ثامر السبهان، على مطالبة وزارة الخارجية العراقية باستبداله، قائلاً إن "سياسة السعودية ثابتة ولا ترتبط بالأشخاص، وهي لن تتخلى عن عروبة العراق".

وأضاف السبهان خلال اتصال مع قناة "العربية" أن "العراقيين يعانون من ضغوط وأجندات معينة تفرض سياستها عليهم".

وأوضح السبهان أن السعودية تتفهم "الضغوط التي يفرضها مستشارون عسكريون من دول أخرى على العراقيين"، في إشارة إلى التدخل الإيراني.

انا خادم لهذا الدين ولهذة القيادة حفظها الله التي تسعى لنصرة الحق وما فيه خير للاسلام والمسلمين وللوطن وابنائه الذين اعتزواتشرف اني منهم — ثامر السبهان (@thamersas) ٢٨ أغسطس، ٢٠١٦

وقال السبهان: "أعان الله العراقيين بسبب مجاورتهم لدولة عدوانية ضد جيرانها".

وكانت وزارة الخارجية العراقية طلبت من نظيرتها السعودية استبدال سفيرها لدى بغداد، ثامر السبهان، إثر تصريحات وصفها الجانب العراقي بأنها "تجاوز للتمثيل الدبلوماسي".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد جمال، إنه "تم توجيه طلب رسمي إلى الرياض، يتضمن استبدال سفيرها لدى بغداد، بسبب بعض التصريحات الإعلامية للسفير"، وفق المتحدث.