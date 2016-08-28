السعودية تعلن انتهاء الخطط الأمنية لموسم الحج هذا العام

أعلن قائد قوات أمن الحج الفريق خالد بن قرار الحربي عن انتهاء الخطط الأمنية وتوزيع واستلام جميع القطاعات المشاركة بموسم حج هذا العام لمهامها ومباشرة العمل عليها.

ووصف خطة العمل لهذا العام بالاستثنائية نظرا لمشاركة كافة القطاعات بشكل جماعي، مؤكدا على أنه تمت معالجة كافة سلبيات الأعوام السابقة.

كما وتم عمل جولات تفقدية على جميع الجهات المشاركة في منظومة الجهات الأمنية والقطاعات الأخرى بما يكفل خدمة حجاج بيت الله.

وأكد الحربي أنهم يتعاملون مع أي تهديدات بكامل الجدية والإحاطة بالشكل المطلوب الذي يضمن سلامة كافة الحجاج.