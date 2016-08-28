الملك سلمان يأمر باستضافة 1400 حاج

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 1400 مسلم ومسلمة، من 60 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، لأداء فريضة الحج هذا العام 1437هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج الاستضافة، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، في تصريح صحافي نقلته وكالة "واس"، أن هذه اللفتة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين من مبادرات الخير ومآثر الجود التي يتعاهد بها إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، رعاية منه وعناية بشؤونهم.

وقال الوزير إن هذه اللفتة "امتداد للمواقف المشرفة والجليلة التي يقفها لتوحيد الأمة الإسلامية، والوقوف أمام التحديات التي تواجهها، والتواصل مع المسلمين في جميع أنحاء العالم".

وبين أن إجمالي عدد المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج منذ بدء برنامج الاستضافة بلغ أكثر من 24 ألف حاج وحاجة من جميع قارات العالم.

وأضاف آل الشيخ أن المستضافين هذا العام ينتمون إلى دول: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، باكستان، تركيا، بنغلاديش، سيريلانكا، تايلاند، أفغانستان، اتحاد ماينمار، المالديف، نيبال، نيجيريا، السنغال، إثيوبيا، الكاميرون، الصومال، غانا، تشاد، مالي، ساحل العاج، النيجر، جنوب إفريقيا، كينيا، إفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو، إريتريا، الكونغو برازفيل، سيراليون، زيمبابوي، جزر القمر، توغو، بوتسوانا، جنوب السودان، مقدونيا، البوسنة والهرسك، أوكرانيا، قرقيزستان، أوزباكستان، طاجيكستان، كازاخستان، تركمنستان، أذربيجان، فيجي، ألبانيا، كوسوفا، مقدونيا، سيشل، بيساو، مدغشقر، أوغندا، بنين، غينيا كوناكري، موزمبيق، بوروندي، رينيون، ملاوي، زامبيا.