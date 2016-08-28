شاهد التشابه بين الحوثيين وداعش

يحاول الانقلابيون في اليمن توثيق عملياتهم قرب الحدود السعودية في محاولة لتحقيق انتصار، ولو معنوي، يغطي على خسائرهم في الميدان.

ويظهر هذا الفيديو محاولات حوثية للتسلل لبلدة الربوعة السعودية غير أن السلطات السعودية نجحت في القضاء على المتسللين.

ويشبه النهج الإعلامي، الذي تتبعه الميليشيا في عملياتها كافة من توثيق إعلامي، إلى حد كبير، نهج تنظيمات إرهابية. فمعظم هذه التنظيمات، وخاصة "داعش"، تحاول البحث عن الشهرة والصدى الإعلامي من خلال عملياتها، ويتضح ذلك في الفيديوهات التي يتم تصويرها منذ التخطيط للعملية وحتى تنفيذها.

كما أن جزءاً كبيراً من العمليات التي تحاول هذه التنظيمات تسويقها إعلامياً هو عبارة عن هجمات انتحارية ينفذها عناصر تعرضوا، بحسب خبراء أمنيين، لعمليات غسيل أدمغة.

كذلك تجند هذه التنظيمات الانتحاريين عبر وسيلتين رئيسيتين إما عقائدية أو عبر تأثير المخدرات وحبوب الهلوسة، ما قد تدفع بالانتحاري لقتل والديه أو التقدم إلى الموت دون وعي، وهو النهج الواضح لدى أفراد ميليشيات الحوثي.