ولي ولي العهد السعودي يزور باكستان والصين واليابان

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأحد، إلى جمهورية باكستان الإسلامية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابة لدعوة الحكومة الباكستانية.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق الأحد عن مغادرة الأمير محمد بن سلمان لزيارة كل من باكستان والصين واليابان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وسيرأس ولي ولي العهد، وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة الـ20 التي ستعقد في الصين.

وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة "خورخان" الجوية بإسلام آباد وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، وقائد منطقة روالبندي الفريق ظفر وكبار قادة الجيش الباكستاني .

كما كان في استقبال ولي ولي العهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان عبدالله الزهراني والملحق العسكري السعودي في باكستان العقيد بحري ركن نواف المالكي.

ووصل بمعية ولي ولي العهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، والمستشار بالديوان الملكي محمد الحلوة، والمستشار بالديوان الملكي رأفت الصباغ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.