"التحول الرقمي" بوزارة الحج والعمرة لخدمة الحجاج

يأتي إطلاق مشروع التحوّل الرقمي في وزارة الحج والعمرة هذا العام بمؤشّرات ناجحة تجاه الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله العتيق، حيث بات التطبيق ركيزة أساسية في التغيير والتحوّل في قطاع الحج والعمرة.

ويأتي مركز التحكم والمراقبة في صدارة تقـنيات الحج هذا العام، وهو متاح المنفعة والمشاركة لكل الجهات الخادمة للحجيج، ويمنح سرعة فائقة في كشف السلبيات ومعالجتها.

كما تضمن التقنيات الجديدة عدالة في توزيع فرصة الحج لحجاج الداخل والخارج، وربط الجهات المعنية، وأيضاً في إرشاد الحاج إلى مسكنه، مع وعود بإضافات تقنية خلال المواسم المقبلة.