القوات السعودية تشن أعنف الضربات على انقلابيي اليمن

تتعرض ميليشيا الحوثي لأعنف الضربات العسكرية الجوية والبرية، وعلى المحاور كافة في الشريط الحدودي، حيث شنت مدفعية القوات السعودية قصفاً مركزاً وغير مسبوق على مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات صالح قرب منفذ حرض الحدودي بعد استهداف المقذوفات الحوثية المحافظات السعودية المتاخمة للحدود اليمنية.

وأعلن الدفاع المدني في نجران عن استشهاد 3 أطفال وإصابة نحو 6 مواطنين جراء سقوط مقذوفات أطلقتها الميليشيات من الأراضي اليمنية.

كما سقط مقذوف حوثي في جازان، وبالتحديد في إسكان دحيمة التابع لمحافظة صامطة، وتسبب في إصابة مواطن إصابة طفيفة، ومقذوف آخر في الطوال الحدودية ما أدى إلى إصابة طفل وامرأة سعودية وأخرى إثيوبية، ومقذوف ثالث في قطاع الموسم دون إصابات.

وردت القوات السعودية على القذائف بأعنف الغارات على مواقع الحوثيين في صعدة، مصحوبة بقصف مدفعي مكثف، واستهدفت مراكب عسكرية بحرية وزوارق حربية في ميناء راس عيسيى بالحدية، كما قصفت مخازن أسلحة وموقعاً عسكرياً بمحافظة عمران.

كذلك استهدف طيران التحالف٬ منطقة مندبة بمديرية باقم بعشرات الغارات.