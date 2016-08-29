تعرف على التغييرات الجديدة في ثوب الكعبة

اعتمدت لجنة فحص ومعاينة ثوب الكعبة المشرفة، التغييرات الجديدة للعام الجاري، حيث تم تثبيت أربعة قناديل "الله أكبر" متصلة فوق بعضها بعضاً، تتخللها فراغات متساوية وبطريقة منسقة بينها، وذلك تحت الحزام أعلى زاوية ركن الحجر الأسود، ووضع شريط لاصق بعرض 10 سم، على طرفي كل جنب لجوانب الكسوة وبشكل متقطع، وهذه الطريقة ستسهل عملية تثبيت وخياطة ثوب الكعبة المشرفة وبالشكل الملائم في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

وأوضح مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة، الدكتور محمد بن عبدالله باجوده، أن اللجنة باشرت تفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة بجميع مذهّباته في ساحة قسم التجميع لخياطة الثوب، وأيضاً تثبيت مذهبات الحزام وقراءة آياته التي تخص كل جهة من الجوانب، وكذلك أماكن موضع ما تحت الحزام وقطع القناديل وقطع الصمديات حسب المتبع فنياً في أطراف كل جنب على حدة، مع أخذ مقاسات الجوانب للطول والعرض، وأيضاً تم فحص ستارة باب الكعبة المشرفة كاملة من حيث ترتيب أجزائها وفق المتبع.