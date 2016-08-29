توجيه ملكي باستضافة ألف حاج فلسطيني "من ذوي الشهداء"

وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم، وذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام 1437هـ للعام الثامن على التوالي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين.

وشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، خادم الحرمين الشريفين "لحرصه المستمر على مد جسور الصلة، وتمتين علاقات الأخوة مع أبنائه وإخوانه الفلسطينيين لمساعدتهم في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام".

وأكد أن "هذه اللفتة الملكية تعبير عن الأخوة الإسلامية والعربية التي يحملها قادة هذه البلاد لفلسطين وللشعب الفلسطيني العزيز، موضحاً أن هذا التوجيه الكريم الذي خص به خادم الحرمين الشريفين أسر الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين لاستضافتهم، سيترك أثراً كبيراً في نفوسهم، وسيكون عاملاً من عوامل التخفيف من معاناتهم"، مشيراً إلى أن "هذه اللفتة الملكية امتداد لسلسلة من مواقف المملكة الخيرة الجليلة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأكد استعدادات الوزارة المتكاملة وجميع إداراتها المختصة لتكون على قدر المسؤولية والثقة، لتكون المسؤول الأول عن تنفيذ هذه الاستضافة وإتمامها على الوجه اللائق بما يليق بها.