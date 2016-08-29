شاهد.. سعودي يقود شاحنة مشتعلة في حائل والسبب!

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شجاعة رجل قيل إنه من أفراد الدفاع المدني بالشملي وهو يقود شاحنة ليبعدها بعدما اشتعلت بها النيران داخل محطة وقود.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل، المقدم نافع بن عليان الحربي، أنه لدى وصول فرق الإطفاء للموقع وجدوا الحريق في حمولة الشاحنة التي كانت تقف قريبا من محطة وقود وشقق سكنية، ما دعا أحد الأفراد لقيادتها وإبعادها عن محطة الوقود والشقق المفروشة، بغية تأمين سلامة قاطنيها، وإبعاد الخطر عن المحطة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إتمام إخماد الحريق الذي انحصر بحمولة الأعلاف، مشيراً إلى أن رجل الدفاع المدني الذي أبعد الحافلة أصيب باختناق طفيف وعولج بمستشفى الشملي وغادره بصحة جيدة.