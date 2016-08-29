كانت تلهو في مجمع تجاري لتسقط من الدور الثالث وتموت

توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد المجمعات التجارية بمدينة جازان.

وفي التفاصيل، كانت الطفلة تلهو برفقة والدتها بالدور الثالث الذي يوجد به جناح الألعاب والمطاعم، حيث بدأت تلعب فوق الحاجز الزجاجي وفجأة سقطت على الأرض، فيما انهارت والدتها بعد رؤيتها تسقط من الحواجز المخصصة لحماية الأطفال من السقوط.

وتم نقل الطفلة للمستشفى ليتضح بعد ذلك وفاتها. وباشرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان التحقيق بالحادثة.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على الحادثة إن المجمعات التجارية تنقصها العديد من جوانب الأمن والسلامة وإنه يجب تأمين سياج أو حاجز أكثر أماناً في هذه الأماكن، التي تهتم بمنظر الحاجز أكثر من توفر السلامة به، من أجل حماية الأطفال.