مبادرة تنموية لتوظيف أبناء أسر الضمان الاجتماعي

يطلق الصندوق الخيري الاجتماعي بالشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة "تمكين"، التي تعنى بتوظيف أبناء الضمان الاجتماعي في الشركات المتعاقدة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتهدف المبادرة التي جاءت انطلاقا من توجيهات وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، إلى حصر الشركات، والفرص الوظيفية بالمملكة، ومعرفة الكفاءات بين أوساط أبناء الضمان الاجتماعي، وتأهيلها لسوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي، أن إطلاق هذا النوع من المبادرات يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأشار العصيمي إلى أن مبادرة "تمكين" تؤهل القوى البشرية الوطنية للتحول من الرعوية إلى التنموية، ومن الاعتمادية إلى الاستقلالية، مبينا أن تنمية الإنسان تصنع أجيالًا منتجة للوطن، وهو ما تسعى إليه الوزارة من خلال إطلاقها لمثل هذا النوع من المبادرات.

من جهته، أوضح مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي، الأستاذ عبدالمحسن الحماد العشري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن عدد من المبادرات التي يعكف الصندوق على إطلاقها في الفترة المقبلة، ضمن رؤيته الجديدة التي يسعى من خلالها الصندوق للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، لافتا إلى أن هذه المبادرة تتوافق مع رؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التحول الوطني 2020 والتي تهتم بتنمية الإنسان.