ولي ولي العهد في بكين.. شراكة الأقوياء

شراكة القوي تزيد من قوتك وتقدير الآخرين لك، وما بعده تبعاً.. هذا باختصار الاتجاه الحديث لتسويق المشروعات والأفكار التي تحدث الفارق في زمن قصير، وتترك أثراً في إدارة التحول لبناء دولة حديثة وفق رؤية إستراتيجية شاملة، وإرادة واعية لتغيير المفاهيم المجتمعية في مهمة طموحة لا تتوقف ولا تتراجع.. ومابين الرؤية والوعي روح تريد أن تصل العلياء مهما كانت تكاليف النجاح باهضة وشاقة.

المملكة التي أقرت رؤية 2030 لمرحلة ما بعد النفط تبحث اليوم عن شراكات عمل واستثمارات متعددة وذات جدوى لتنويع مصادر الدخل، وبدأت فعلاً شراكاتها مع الدول القوية اقتصادياً، حيث الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، واليوم في الصين، وغداً في اليابان، والقادم يتسع للجميع مادام هناك مصالح مشتركة، وهي رسالة من أن شراكة المملكة مع القوي تمنحها قوة أكبر، وما سيأتي من شراكات عمل أخرى هي تبع لما تحقق من قبل، خاصة على مستوى حجم الاستثمار، وتعدد الفرص المتاحة، وأيضاً -وهذا أمر مهم- يزيد من ثقة الآخرين بالاقتصاد السعودي، واستحقاقه للشراكة، وجاذبية المشاركة، وهو ما يعني أن مهمة تسويق الرؤية السعودية نجحت قبل أن تبدأ تفاصيل المشروعات الاستثمارية على الأرض.

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، ومهندس رؤية المملكة 2030 وبرامجها الوطنية التنفيذية؛ استطاع في وقت وجيز أن ينقل الرؤية من مشروع على الورق إلى طاولة مفاوضات تنتهي بالتوقيع على عمل مشترك، حيث رأيناه في أميركا خلال أسبوعين من العمل والتنقل بين الولايات يحصد استثمارات جديدة لوطنه، وكان الإعلام الأميركي يرصد حينها: «شاب طموح وذكي يسابق الزمن لنهضة بلاده من دون نفط»، كما رأيناه في فرنسا يوسّع خيارات المشاركة عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، واليوم يصل إلى الصين في مهمة تسويق مختلفة مع العملاق الجديد، حيث ستكون المهمة الأبرز نقل التقنية الصينية إلى المملكة بما يعزز من توطين الصناعات، ويتوج ذلك بالتوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي لإنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية، وهي خطوة مهمة إلى الأمام؛ حينما تكشف الصين عن أسرار صناعاتها وتقنياتها للمملكة وهي على ثقة بما سيتحقق من نجاح، وتحول في إرادة السعوديين نحو بلدهم صناعياً خلال السنوات القليلة المقبلة.

وجود ولي ولي العهد في بكين تعزيز للشراكة الشاملة بين البلدين، وتمتين للعلاقة بينهما على كافة المستويات، خاصة بعد الزيارة الناجحة التي أداها الرئيس الصيني شي جينيينغ إلى الرياض يناير الماضي، وتم التوقيع خلالها على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وكانت تحولاً في مسيرة التعاون بين البلدين، وتمهيداً للعبور الاقتصادي والبحري والمعلوماتي لطريق الحرير الجديد، خاصة في مجال الطاقة، والثروة المعدنية، وموارد المياه، والأقمار الاصطناعية، والطاقة النووية والشمسية، وتخزين الزيت، وهي مجالات عمل مفتوحة للاستثمار في المملكة، والترحيب أيضاً بالشركات الصينية ورأس المال الصيني للدخول في مشروعات نوعية تنسجم مع مبادرات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي سبق وأن أعلنت عنها في برنامج التحول الوطني، حيث سيكون هناك توافق بين ما هو مطلوب وما يمكن تسويقه وتحقيقه مع المستثمرين الجدد.

الأمير محمد بن سلمان على ثقة من أن دورة الاقتصاد لا تكتمل إلاّ مع وجود شركاء أقوياء، والقوي في أي علاقة لا تهتز ثقة الآخرين فيه، بل على العكس هو يضيف إليه قوة أكبر؛ ولهذا يقف ولي ولي العهد مع التنين الصيني في مهمة عمل جديدة مختلفة عن سابقاتها، وتوقيتها، ورؤيتها، وتقدير احتياجاتها، والأهم فيما سيتحقق مستقبلاً؛ حينما نجد أن الفارق أضاف رقماً جديداً لاقتصاد الوطن، ولشبابه من الجنسين، وتذكر الجميع محمد بن سلمان الشاب الذي سبقت رؤيته طموحات أبناء وطنه.. والقادم أفضل.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"