تزايد في قذائف الحوثي العشوائية باتجاه البلدات السعودية

تواصل ميليشيات الحوثي وصالح استهدافها للبلدات والقرى السعودية القريبة من الحدود بشكل عشوائي موقعة قتلى وجرحى بين المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويأتي تصعيد الميليشيات هذا بعد فشلها طوال الأيام الماضية في اختراق الحدود وبعد خسارتها أكثر من 1000 قتيل في يوليو وأغسطس خلال محاولات التسلل.

وأفادت مديرية الدفاع المدني بجازان عن سقوط مقذوف من داخل الأراضي اليمنية أدى إلى إصابة رجلين وامرأة جميعهم سعوديون، كما سقطت قذيفة على منزل في نجران أدت إلى مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين.

الميليشيات أيضاً أطلقت قذيفة استهدفت مركز نهوقة في نجران أدت إلى مقتل طفل وإصابة سيدة، كما سقطت قذيفة في مزرعة في نهوقة في نجران بلا ضحايا.

كما سقطت قذيفة أطلقتها الميليشيات على مقر الدفاع المدني في صامطة في جازان وأدت إلى إصابة أحد منسوبي الدفاع المدني، كما سقطت خمس قذائف على ظهران الجنوب دون وقوع إصابات.

وسقطت قذيفة على منزل في محافظة الطوال في جازان متسببة بإصابة طفل.