كشف هجمات إلكترونية استهدفت 5 قطاعات في السعودية

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن رصد مركز الأمن الإلكتروني هجمات إلكترونية خارجية، استهدفت شبكات إلكترونية لجهات حكومية وقطاعات حيوية.

وقالت الداخلية في بيان لها على تويتر إن "الهجمات الإلكترونية الخارجية التي استهدفت شبكات إلكترونية بالمملكة تمت من خلال استغلال ثغرة خاصة بخادم البريد الإلكتروني". وأوضحت الداخلية أن التحقيقات الأمنية في الهجمات الإلكترونية الخارجية حددت مؤشرات الإصابة ونسبة الخطر.

والجهات المستهدفة، هي: "قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع الحكومي، وقطاع الكهرباء والمياه، والقطاع الإعلامي".

وعن طريقة مهاجمة القطاعات، أشارت الداخلية إلى أنه عمد المهاجمون إلى جمع المعلومات عن الجهات المستهدفة، ثم كسروا كلمات المرور الضعيفة للمستخدمين، ورفعوا ملفات التحكم بشبكة الضحية، والتنصت على جميع معلومات المستخدمين للشبكة ومراسلاتهم، والعمل على استخدام شبكة الضحية للوصول إلى شبكات أخرى، واستخدموا التشفير في خطواتهم لإخفائها، كما تم استخدام شبكة TOR و VPN لإخفاء هوية المستخدم.