هكذا قاد سعودي "شاحنة مشتعلة" لينقذ 50 ألف نسمة في حائل

لم يكن مساعد العنزي، رئيس رقباء مركز الدفاع المدني بمحافظة الشملي، يعلم أنه على موعد مع حدث قد لا نراه إلا في أفلام الأكشن أو القتال الهوليوودي، بعد أن جازف بحياته ليقود شاحنة وهي تشتعل متجهاً إلى منطقة خالية من السكان بعد أن كانت متوقفة بجوار محطة وقود، وكادت أنت تؤدي لكوارث وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال العنزي لـ"العربية نت" إن بلاغا ورد إلى مركز قيادة الدفاع المدني يفيد بوجود حريق في شاحنة تحوي نحو 50 مكعباً من الأعلاف، وسط سوق مكتظ بالسكان. وأضاف: "اتجهت سيارة الدفاع المدني إلى الموقع حيث لم يستطع قائد الشاحنة التصرف وابتعد الناس عنها بانتظار احتراقها".

وتابع: "كانت المنطقة بجوار مساكن فمحافظة الشملي تضم نحو 50 ألف نسمة، حينها بادرت بقيادة الشاحنة وهي تحترق حيث كان الحريق في الجزء الخلفي والوضع يزداد من سيئ إلى أسوأ، وتوجهت إلى منطقة بعيدة عن السكان بمرافقة سيارة الدفاع المدني."

وأوضح العنزي أن ثاني أكسيد الكربون دخل مقدمة الشاحنة ما أدى إلى اختناقه واضطراره للتوقف: "تم نقلي للمستشفى وتم إطفاء الحريق من رجال الدفاع المدني بأقل الخسائر"، مؤكداً أن هذا هو دور رجل الإطفاء بالتعامل مع الحرائق والحفاظ على الممتلكات وأبناء الوطن.

وكان مقطع فيديو تداوله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق شجاعة مساعد العنزي عندما قاد تلك الشاحنة أثناء اشتعالها ليبعدها عن محطة الوقود.