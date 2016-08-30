"فنان العرب" يصدح في الرياض قريباً

تصدح حنجرة فنان العرب، محمد عبده، من جديد في الرياض في 23 سبتمبر المقبل على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، وكذلك في جدة 24 سبتمبر.

وسيكون عشاق فنان العرب على موعد مع أبرز أغنياته التي قدم بعضاً منها خلال مسرح عكاظ التاريخي في مدينة الطائف مؤخراً، وذلك وبعد غياب دام لأكثر من 11 عاماً عن الحفلات الغنائية في السعودية.

وارتدى الفنان محمد عبده زي مدينة الطائف الموروث، وصدح بأغنية جديدة بعنوان "أفاطم مهلاً، مقتبسة من معلقة الشاعر الجاهلي "امرؤ القيس".

وشهدت حفلة الفنان عبده التي أتت في افتتاح مهرجان سوق عكاظ تفاعلا واسعا من المغردين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلوا مقاطع وصورا للحفلة الغنائية التي طال انتظارها.