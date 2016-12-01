شامون.. هجوم إلكتروني مشبوه على شركات سعودية

رصد مركز الأمن الإلكتروني في السعودية هجمة إلكترونية منظمة على عدة جهات حكومية، منها قطاع النقل ومنشآت حيوية، تهدف إلى تعطيل جميع الخوادم والأجهزة للمنشأة بحيث يؤثر ذلك على جميع الخدمات المقدمة من تلك المنشأة، ويقوم المهاجم بالاستيلاء على معلومات الدخول للنظام ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم بحسب وكالة "واس".

يذكر أن المركز قام بإرسال تحذيرات عن تهديد يستهدف تعطيل الخدمات لبعض الجهات في 19 نوفمبر، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمرافق المهمة هذه التحذيرات التي تضمنت المعلومات اللازمة لتجنب الإصابة بالهجمة وسبل الحماية منها والخطوات التقنية لتلافي تبعات الاختراق.

ويوصي المركز باتباع أفضل الممارسات في حماية الأنظمة الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحد من الوصول عن بعد عن طريق الشبكة الافتراضية VPN وخدمة الوصول لسطح المكتب عن بعد RDP وتشير المؤشرات إلى أن مصدر هذا الهجوم هو من خارج المملكة ضمن عدة هجمات إلكترونية مستمرة تستهدف الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية.

هذا وقالت شركات أميركية لأمن الإنترنت، إن نسخة من "شامون" وهو فيروس كمبيوتر مدمر عطل عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في شركات الطاقة بالشرق الأوسط قبل أربع سنوات استخدم في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني لمهاجمة أجهزة كمبيوتر في السعودية ودول أخرى بالمنطقة وفق ما نقلته فرانس برس.