كيف هبطت طائرة سعودية اضطرارياً في كراتشي؟

هبطت طائرة سعودية اضطرارياً في مطار كراتشي الباكستاني ظهر اليوم الجمعة بعد تعرض قائدها لعارض صحي.

وأوضح مصدر رسمي في الخطوط الجوية العربية السعودية أنه بعد مغادرة رحلة السعودية رقم "sv891" أمس الخميس المتجهة من لكناو بالهند في طريقها إلى جدة، بنحو ساعتين ونصف، تعرض قائد الطائرة من طراز ايرباص 330A لعارض صحي استدعى تولي مساعده قيادة الطائرة والتنسيق مع مركز العمليات بجدة وسلطات مطار كراتشي في باكستان للهبوط في مطار كراتشي واستدعاء طبيب للاطمئنان على صحة قائد الطائرة.

وقال المصدر: "هبط مساعد الطيار بالطائرة بشكل طبيعي، وتم إجراء الكشف على قائد الطائرة، وقرر الطبيب نقله إلى المستشفى لإجراء العلاج اللازم، وإثر ذلك تقرر إلغاء الرحلة وإنزال المسافرين في صالة خاصة في المطار وتقديم الضيافة لهم ريثما تصل الطائرة البديلة".

وأشار إلى أنه تم على الفور تأمين طائرة بديلة من ذات الطراز غادرت مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة التاسعة مساء نفس اليوم الخميس، في رحلة خاصة لنقل المسافرين القادمين من لكناو إلى جدة، وكان على متنها طاقم إضافي مكون من قائد ومساعد ومضيف للعودة بالطائرة الأصلية من كراتشي إلى جدة بدون مسافرين.