3 فيديوهات لن ينساها السعوديون في أحداث السيول

لم يكن فيديو إنقاذ سعوديين لسائح ألماني في السيول، التي شهدتها الأسبوع الماضي المملكة الأول من نوعه. الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي سبقته مقاطع أخرى كثيرة، تفاعل معها سعوديون لأبطال عرضوا حياتهم للخطر خلال السيول لإنقاذ العالقين جراء الأحوال الجوية السيئة.

واجهت السعودية، ظروفاً مناخية قاسية في الماضي، لكن يمكن القول إن أسوأها كان عام 2009، عندما قتل 123 شخصاً على الأقل في فيضانات في جدة.

وهذه أكثر اللحظات بطولية في إنقاذ من تعرض للغرق.

2006.. سعوديون ينقذون عمالة وافدة بنجران

تمكن مجموعة من سكان المنطقة من إنقاذ سائق شاحنة من جنوب آسيا قبل أن تجرفه مياه السيول بعيداً مع سيارته في نجران، وشهدت المحافظة أمطاراً غزيرة في سنوات سابقة، عندما قتل 18 شخصاً في البلاد في حين تم إنقاذ 915 آخرين.

2012.. إنقاذ أسرة من غرق محقق بفيضانات الرياض

وجدت عائلة تستقل سيارة دفع رباعية نفسها وسط فيضانات سريعة في حي حريملاء بالرياض، ونجح عندها مجموعة من الشباب السعودي في سحب السيارة باستخدام حبل وصلوه بمركبة "بيك أب"، وتم سحبهم إلى بر الأمان.

2009.. شاب شجاع ينقذ امرأة من الغرق بحائل

أنقذت شجاعة شاب بحائل امرأة من الموت المحقق، في اللحظات الأخيرة قبل أن تجرف سيول وادي مشار السيارة، وظهر الشاب في مقطع الفيديو، وقد أدرك أن السيارة التي انحرفت عن الطريق الإسفلتي وسقطت في مجرى الوادي ستغمرها المياه، فعمد إلى فتح باب السيارة وأخرج امرأة كانت فيها قبل أن تسحب مياه السيول القوية السيارة بعيداً.