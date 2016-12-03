الملك سلمان يتقلد وسام "زايد"

تقلد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وسام "زايد" الذي يعد أعلى وسام في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشرف خادم الحرمين الشريفين في قصر المشرف في إمارة أبوظبي مساء اليوم السبت، مأدبة العشاء الرسمية بمناسبة زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقبيل المأدبة صافح خادم الحرمين الشريفين أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.