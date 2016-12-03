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محمد بن سلمان يتفقد برنامج تطوير مقاتلات التورنيدو

المصدر: العربية.نت
محمد بن سلمان لدى تفقده برنامج تطوير مقاتلات التورنيدو
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تفقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برنامج عمرة طائرات التورنيدو وتطويرها، بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن محمد بن سلمان استمع إلى إيجاز عن تطور العمل في (المرحلة الثالثة)، الذي يهدف إلى المحافظة على القدرات القتالية لهذه الطائرة، عبر تطوير أنظمة التسليح إلى الأنظمة الذكية والمتطورة، وكذلك ترقية أنظمة الاتصالات والمراقبة الإلكترونية، كما يتضمن البرنامج تدريب الأطقم الفنية والجوية على هذه الأنظمة الحديثة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى نقل التقنية للمملكة وتدريب وتوظيف الشباب السعودي على أحدث التقنيات في مجال صناعة الطيران.

ورافق ولي ولي العهد، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد المنطقة الشرقية اللواء ركن مطلق الأزيمع، والأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية.

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