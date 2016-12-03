مساعدات سعودية لمعوزين سوريين وفلسطينيين ولبنانيين

وزعت السفارة السعودية في لبنان، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وبالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي والإغاثة الإسلامية العالمية، مساعدات عينية ومالية على نحو 335 عائلة من الأيتام والأرامل والأكثر حاجة من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين المتواجدين في مدينة صيدا، بالتنسيق مع اتحاد المؤسسات الإغاثية في صيدا والجوار.

وتضمنت المساعدات وحدات غذائية وبطانيات شتوية، إضافة إلى مبالغ مالية على أن يتم توزيع مادة المازوت للتدفئة على التجمعات لاحقا.

ووزعت المساعدات في ملعب نادي فوربي الرياضي في المدينة، وتحت إشراف القائم بأعمال السفارة السعودية، وليد البخاري، وحضور مدير مكتب الإغاثة الإسلامية العالمية في لبنان عبد الكريم الموسى، وعن اتحاد المؤسسات الإغاثية في صيدا والجوار رئيس مجلس أمناء الهيئة الإسلامية للرعاية، هاني أبو زينب، رئيس مجلس إدارة نادي فوربي الرياضي أحمد الجردلي.

وقال البخاري: "تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني، وتقديم يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين لمعظم دول العالم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أشكر رابطة العالم الإسلامي على هذه الجهود المباركة في تقديم يد العون وتقديم كل جهود العطاء. الحملة الحالية تستهدف توزيع 10000 بطانية شتوية و5000 سلة غذائية متكاملة العناصر، إضافة إلى 200 ألف لتر من المازوت، توزع على جميع المراكز للأشقاء اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين. إن شاء الله سيكون هناك المزيد من الحملات لنؤكد أن رسالتنا هي إدراك قيمة الإنسان أينما وجد".