من هو وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية بإعفاء الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.

والدكتور الغفيص حاصل على الدكتوراه في السياسة العامة بحوث وتحليل "سياسة العلوم والتقنية" من جامعة بتسبرغ بمدينة بتسبرغ في بنسلفانيا الولايات المتحدة الأميركية 1991، والماجستير في الإدارة العامة من نفس الجامعة في 1987.

كما حصل على بكالوريوس الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودبلوم عال في علم الإدارة 1989 جامعة بتسبرغ الأميركية، ودبلوم عال في تحليل السياسة التطبيقية 1989 جامعة بتسبرغ، ودبلوم عال في إدارة خدمات المعلومات 1987 جامعة بتسبرغ أيضا.

تولى العديد من المناصب، أهمها نائب محافظ للبحوث والتطوير، والإشراف على شؤون البحوث والمناهج والمكتبات، وتطوير القوى العاملة والهياكل التنظيمية وإجراءات وأساليب العمل في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومدير عام التعليم الفني، وأستاذ مساعد في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

وشغل الغفيص منصب عضو مجلس شورى سعودي.

وللدكتور الغفيص عدد من المحاضرات في الكلية التقنية، ومدير إدارة الأبحاث والمناهج بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، كما عمل كمدرس ووكيل بالمعهد الثانوي التجاري، ومدرس بالمعهد الفني الزراعي.