جولة على منظومة طائرات السعودية في مواجهة الميليشيات

رافقت قناة "العربية" منظومة الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المشاركة مع التحالف لإعادة الشرعية اليمنية.

ومنظومة الطائرات هذه متكونة من طائرات استطلاعية، تحدد أهداف العدو بدقة، وطائرات التزود بالوقود للمقاتلات، بالإضافة لطائرات النقل الإغاثية.

وتقوم هذه الطائرات، بفضل طياريها والفنيين التابعين للقوات الجوية الملكية السعودية، بتنفيذ مهمات عملياتية استطلاعية لتزويد قوات التحالف بالمعلومات الدقيقة لمواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وتعطي منظومة الطائرات الاستطلاعية والمعلوماتية، مثل "الأواكس" و"الكينغ قير" وغيرِها من الطائرات المتقدمة، إحداثيات لمخازن أسلحة الميليشيات ومواقع تجمعاتهم.

كما خُصصت طائرات MRTT KA3 لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود. أما طائرات النقل من نوع C-130 فقد قامت بدور كبير في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية من دواء وغذاء إلى داخل اليمن.

وبفضل هذه المنظومة المتكاملة التي يقودها طيارون سعوديون دُرّبوا على أعلى مستوى، تستطيع المقاتلات الحربية تحديد الأهداف الصحيحة لمواقع العدو، دون أن تصيب المدنيين، بعكس ما تفعله الميليشيات بمواطنيهم.