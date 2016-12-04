جيبوتي توافق على إقامة قاعدة عسكرية سعودية على أراضيها

أكد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي. وقال يوسف: إنه جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض المناطق الجيبوتية التي سوف تستضيف الوجود العسكري السعودي؛ مضيفاً: نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وحول علاقات بلاده مع إيران، أوضح يوسف أن جيبوتي استشعرت منذ البداية، أن التعاون مع طهران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور "ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً"، وأضاف أنه حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع إيران.