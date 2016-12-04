حلم الاتحاد الخليجي في إمارات الاتحاد

الحديث عن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت مختلف تماماً، فهذه الزيارة غنية بالموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالعلاقات السعودية الإماراتية لا تهدأ بتطوراتها على مدى عقود مضت، وهي تتميز بكونها تحدث دائماً في إطار قيادات طموحة، ففي الإمارات حمل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد الاتحاد الإماراتي وصانع فكرته العلاقات مع السعودية نحو التطور بشكل كبير، وفي المقابل عمل ملوك السعودية على ذات النهج في تطوير هذه العلاقات في كل أبعادها.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يزور الإمارات العربية المتحدة، ويلتقي قياداتها، معززاً العمل السياسي السعودي الإماراتي الذي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، وقد توجت هذه العملية السياسية بإنشاء مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، وإنشاء مثل هذا المجلس يعكس حجم التوافق السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتقدم، كما يعكس الدور الريادي لكل من السعودية والإمارات في العمل المشترك.

السعودية والإمارات أصبحتا محوراً مهماً في المنطقة العربية والخليجية، وخاصة مع مرور المنطقة العربية بأزمات سياسية أثرت بشكل كبير في البنى السياسية لكثير من الدول العربية السيادية، وخاصة في شمال الجزيرة العربية وشمال أفريقيا، هذه الأزمات أسهمت خلال السنوات الماضية بدفع العمليات السياسية في منطقة الخليج للتفكير بمنهجية مختلفة لحفظ التوازن في المنطقة، وهذه الزيارة لا تأتي في إطار الزيارات التقليدية، فالمنطقة الخليجية تعيد بناء توازنها السياسي في المنطقة العربية لتثبت للعالم أن الخليج يمكن لدوله مجتمعة الاعتماد على نفسها، وهذا ما خططت له القيادات السياسية في دول الخليج.

الإمارات وهي تستقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحتفل بعيد الاتحاد الخامس والأربعين مرسخة بذلك واحداً من أعظم الإنجازات السياسية العربية في القرن العشرين، والذي قادها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبذلك أصبحت تجربة الإمارات الملهم الأول لقيام مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اجتماعه الأول على مستوى القادة في أبوظبي قبل أكثر من ثلاثة عقود.

الحالة الخليجية ستكون موضوعاً محورياً في زيارة خادم الحرمين الشريفين، فالخليج اليوم يواجه محاولات إيرانية متكررة للتدخل في دول المنطقة، كما تواجه دول الخليج تدخلاً إيرانياً في اليمن تطلّب منها تشكيل تحالف عربي بقيادة السعودية والإمارات ودول عربية أخرى، وكل هذه المعطيات أسهمت في بلورة مشروعات خليجية مشتركة، هدفها بناء قوة سياسية وعسكرية قادرة على توفير حماية دول المنطقة من التدخلات الإيرانية وغيرها من مهددات الأمن القومي الخليجي.

الزيارة الملكية التي يقوم بها الملك سلمان إلى الإمارات سوف تسبق القمة الخليجية التي سوف تعقد في البحرين بعد أيام من هذه الزيارة، لهذه الأسباب فإن مسار العلاقة بين الإمارات والسعودية كدولتين فاعلتين في المنطقة يؤسس لمرحلة جديدة ويمكن ربطها بشكل مباشر بقضية الاتحاد الخليجي التي طرحت قبل أعوام والتي تتطلب توحيداً أكبر للجهود الخليجية.

العواصم الخليجية اليوم أصبحت علامة فارقة في الفضاء الدولي في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن أي تحرك يخص هذه الدول يحظى باهتمام الإعلام المحلي والدولي بشكل كبير، وعندما تكون الزيارة من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة الإمارات فإن ذلك يجلب الاهتمام العالمي، فالتوافق بين هاتين الدولتين مع بقية دول الخليج يجعل من تحركهما سياسياً موضع تركيز من بقية دول العالم.

دول الخليج اليوم ينظر إليها بشكل مختلف، فلم تعد الأموال هي التي تفعل كل شيء في هذه الدول الغنية بالنفط والغاز، لقد أصبحت هذه الدول تملك الكثير من الرؤى والبرامج والخطط الطموحة لشعوبها، وتحقق مكتسبات على المستوى البشري والاقتصادي، لذلك يسعى قادة هذه الدول دائماً إلى العمل على تعزيز هذه المكتسبات بالقوة السياسية والعسكرية الكفيلة بمنح الاستقرار لهذه الدول وشعوبها.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهو يحط في دولة الإمارات التي تحتفل بعيد اتحادها الخامس والأربعين، إنما يترجم عمقاً في التفاهم المشترك مع أبوظبي عاصمة الاتحاد الإماراتي ذات التجربة السياسية الفريدة، وعندما تستقبل أبوظبي الملك السعودي فالجميع يعلم، وكما جاء على لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن السعودية تشكل محوراً استراتيجياً أساسياً في المنطقتين العربية والخليجية، لذلك فإن التطلعات كبيرة لهذه الزيارة الملكية التي تحمل في طياتها الكثير، ولعل من أبرز عناوينها حلم الاتحاد الخليجي في إمارات الاتحاد كما بناها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

نقلاً عن "الاتحاد"