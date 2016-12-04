من هو عضو مجلس الشورى الذي دخله على كرسي متحرك؟

"سأنقل معاناة ذوي الإعاقة إلى المجلس بتفانٍ".. كلمات شكلت هدفاً يطمح الدكتور أحمد السيف إلى جعله حقيقة اليوم بعد أن تم اختياره عضواً في مجلس الشورى السعودي المصادف لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

السيف الذي تم اختياره أيضاً مؤخراً كأول سعودي عضواً في لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة أربعة أعوام تحدث لـ"العربية.نت" عن الخطط والأهداف التي سيسعى لتحقيقها في مجلس الشورى: "هذه الثقة الملكية وسام على صدري، فالمجلس بتشكيله الجديد يضم بين جنباته شتى أطياف المجتمع وتعدده، ومنهم الأشخاص ذوو الاعاقة يجسد تطبيقاً عملياً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، والذي يضاف إلى سجل المملكة الحافل في رعاية حقوق الإنسان، فذوو الإعاقة يشكلون نسبة من أبناء الوطن، ولديهم آمال يريدون إيصالها، ولذلك سيكون عليّ حِمل ثقيل وسأسعى بكل ما املك".

وأضاف الدكتور السيف "إن أبرز نقطة سأركز عليها هي السعي إلى تقديم أنموذج لتشريع قانوني معاصر يقدم حلولاً واقتراحات ترفع من أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمناً آليات تنفيذية لذلك، إضافة إلى محاولة نقل معاناة وحاجات أترابي من ذوي الإعاقات إلى طاولة المجلس، خاصة الاحتياجات المادية، ووجوب احترام حقوقهم وقدراتهم وضرورة مشاركتهم في القرارات التي تخصهم".

ويعتبر الدكتور أحمد السيف ثاني شخص من ذوي الإعاقة الحركية في مجلس الشورى بعد أن تم اختيار الدكتور مازن خياط قبل دورتين سابقتين.

السيف أظهر للعالم معنى أن تتخذ السعودية من الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للحكم، فأصبحت عضواً أساسياً في الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة، وحصل السيف في عام 2009 على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة مع مرتبة الشرف، عن أطروحته التي اختار لها عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز"، وهي دراسة فلسفية قانونية أجرى فيها مقارنة بين القوانين العربية ومثيلاتها في بريطانيا.

وكان الدكتور أحمد السيف الذي أعيق نتيجة حادث سير، أول متخصص في قوانين الإعاقة والتمييز على المستوى العربي، كما أنه خبير دولي وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض. ثم نال درجة الماجستير في القانون (امتياز مع مرتبة الشرف الأولى) جامعة كيس وسترن كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة الأميركية 2003، ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة في قانون حقوق الإنسان من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة 2008.

عمل عضواً في مجلس هيئة حقوق الإنسان في الدورتين الثانية والثالثة، وعضواً في لجنة دراسة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وعضواً في اللجنة الشرعية والقانونية في هيئة حقوق الإنسان، ومشرفاً على وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهيئة حقوق الإنسان، ثم شغل لاحقاً منصب نائب رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية في هيئة حقوق الإنسان.

أنجز العديد من الأبحاث منها بحث بعنوان "الإعاقة والقانون الدولي"، وآخر بعنوان "قوانين منظمة التجارة العالمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وبحث بعنوان "حقوق الإنسان وعولمة القيم". وهو عضو في مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، والاتحاد الدولي للإعاقة، والجمعية البريطانية للفلسفة الحقوقية والاجتماعية، والاتحاد البريطاني للدراسات الحقوقية الاجتماعية، والجمعية الأميركية للأشخاص ذوي الإعاقة.

حصل على العديد من الأوسمة والشهادات التقديرية، من أبرزها جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز والتمكين الاجتماعي عن مبادرة دراسات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2015 .