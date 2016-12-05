شاهد الملك سلمان يؤدي "العرضة" في قطر

بعد تفاعله مع احتفالات الإماراتيين، أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "العرضة" التي أدتها فرقة فنون شعبية قطرية، احتفاءً بزيارته التاريخية إلى دولة قطر.

وأظهر الفيديو الملك سلمان ممسكاً بعصاه، ويشارك الفرقة في أداء العرضة، وبجواره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك قبيل دخولهما الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، لعقد جلسة مباحثات رسمية.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادماً من الإمارات، ضمن جولة خليجية تشمل البحرين والكويت.

وكان في مقدمة مستقبلي الملك سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وستتصدر مباحثات القمة السعودية - القطرية، ترسيخ العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وأمن المنطقة.

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وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد أكد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن التنسيق القطري السعودي على أعلى المستويات، وأن الرؤى متطابقة في كثير من القضايا العربية والإقليمية، خصوصاً المتعلقة بالعمل العربي المشترك، ومساعي إحلال السلام ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

اختتام زيارة الإمارات

وكان العاهل السعودي قد اختتم زيارته إلى الإمارات من إمارة دبي، صباح الاثنين، حيث قام بزيارة منطقة "الشندغة" التراثية التاريخية، التي تحوي معالم وآثار الإمارة، إضافة إلى متحف وبيت الشيخ سعيد آل مكتوم الذي شيد عام 1896، حيث كان يستخدم مقراً للحاكم.

وكان في وداع خادم الحرمين بمطار دبي الدولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

هذا وبدأ العاهل السعودي جولته الخليجية، بزيارته إلى دولة الإمارات. وتشمل الجولة كلا من قطر والبحرين والكويت.

ويقوم خادم الحرمين خلال زيارته للبحرين بحضور الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يلتقي قادة دول مجلس التعاون "لبحث العلاقات وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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