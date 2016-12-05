مغرد سخِر من نظرة عامل نظافة للذهب فأمطره السعوديون به

لم يكد السعوديون ينسون مقطع مهندسي الجبيل الصناعية، وهم يودّعون عامل النظافة، الـ "زميل لهم" في لفتة إنسانية لا تتكرر في كثير من دول العالم، حتى هبوا مرة أخرى ليتفاعلوا بإنسانية مع صورة تم تداولها لعامل نظافة وقف أمام مجموعة من أطقم الذهب المعروضة على نافذة عرض أحد المحال المتخصصة في بيع الحلي والمجوهرات.

الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت تفاعلا كبيرا إلى درجة أن أحد الحسابات المهتمة بالإنسانية، غرد قائلا: "أرجو ممن يعرف هذا العامل أن يتواصل معي. فله طقم ذهب مجانا".

هذه التغريدة استنفرت الخير في نفوس الناس وتفاعلوا معها لإدخال البهجة إلى قلب العامل وتحقيق رغبته الكامنة في صدره والتي تحققت عبر صورة التقطها شخص عابر وتهكم منها حساب مجهول.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في التواصل الخيري بين الناس وسهّلت سرعة الوصول إلى المحتاجين والتفاعل معهم. بعد نشر الصورة انهالت الهدايا الموعودة من المغردين، فمنهم من تعهد بتقديم طقم ذهب مماثل لما يناظره، وآخر تعهد بتقديم مبلغ مالي، فيما تعهد شخص ثالث بتقديم هدايا قيمة من عطور وغير ذلك في لفتة إنسانية حظيت باستحسان الكثيرين.