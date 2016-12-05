قصة المتحف الذي زاره الملك سلمان في قلب دبي

زار الملك سلمان في ختام جولته لدولة الإمارات العربية المتحدة متحف ساروق الحديد، الواقع في قلب الشندغة الحي القديم، الذي انطلقت منه دبي في رحلتها الحضارية الكبيرة.

واطّلع الملك سلمان في متحف ساروق الحديد - خلال جولته مع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي - على أكثر المواقع التاريخية غنًى في شرق الجزيرة العربية، حيث تعرض 13 ألف قطعة تاريخية كانت مدفونة برمال ساروق الحديد.

في الموقع نفسه شاهد الملك سلمان مرحل إعادة بناء منطقة الشندغة (وسط مدينة دبي)، والتي تم تأهيل المنازل القديمة فيها، واطلع على قصر سعيد آل مكتوم، والذي بني على الطريقة القديمة في إمارة دبي.

ساروق الحديد

يُعد موقع ساروق الحديد الأثري (100 كلم وسط كثبان دبي الرملية) من أهم المواقع المكتشفة حديثاً عن التاريخ والحضارة الثقافية لدبي، باعتباره أحد المراكز الرئيسية لصهر النحاس، وتصنيع الأدوات والأواني المتنوعة في المنطقة بداية من العصر الحديدي. ويقدر عمر الموقع بأكثر من 3000 عام.

ويعود الفضل للشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، في اكتشاف الموقع عام 2002 بعد أن شاهد بالطائرة أكواماً سوداء من خبث الحديد وسط الرمال الذهبية بالقرب من دبي، ليعود بسيارته للمكان نفسه، ويتفحصه مع مجموعة من الخبراء، ويطلعون على بقايا الحديد المنصهر الذي كشفته الرياح، ليبدأ التنقيب في الموقع عبر فرق أجنبية ويتم انتشال أكثر من 13 ألف قطعة ما بين فخارية ونحاسية وذهبية.

ولا تزال فرق التنقيب تكتشف مزيداً من القطع من السيوف والسهام، والتي تم تصنيعها في موقع ساروق الحديد، حيث وجدت أفراناً في الموقع، مع بقايا الحديد المنصهر.

شعار إكسبو 2020

ضمن الموجودات الذهبية التي اكتشفت في موقع ساروق الحديد، كان هناك قطعة دقيقة الصنع وجدت مطمورة في الرمال، اتخذتها دبي شعاراً لمعرض "إكسبو 2020" لربط حاضرها بماضيها الكبير، الذي يعود لأكثر من 4000 سنة.

وقال رئيس بلدية دبي المهندس، حسين لوتاه، إن الشعار اتُّخذ من قطعة ذهبية دقيقة جدا فيها 20 نتوءاً خارجياً و20 نتوءاً داخلياً، لتشكل لوغو "إكسبو 2020". وأضاف لوتاه: "هذا الشعار لأعظم حدث تستضيفه دبي خلال الفترة القادمة، واستخدم فيه شعار يمثل تاريخ دبي وحضارتها القديمة".