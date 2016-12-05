ماذا قال السعوديون والإماراتيون عن صورة الملك سلمان

تفاعل مغردون سعوديون وإماراتيون مع فرحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي ظهرت في صورة تم تناقلها على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يتفاعل مع الرقصة الشعبية في الاحتفالات المقامة في ميدان الوثبة في مهرجان الشيخ زايد الثقافي.

وشارك الملك سلمان الحضور في التفاعل مع الرقصة الفلكلورية الإمارتية، وسط تفاعل من الجماهير.

وهذه الصورة التقطها المصور، بندر الجلعود، مع مجموعة من الصور للعاهل السعودي الملك سلمان، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وتظهر الصورة تفاعل الملك سلمان مع الاحتفالات، التي نظمتها دولة الإمارات في استقبال خادم الحرمين الشريفين، والتي تتزامن مع احتفالات الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني.