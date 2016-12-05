"العربية" تدخل غرفة العمليات الجوية في قاعدة الملك فهد

في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي السعودي، تُدار أسراب المقاتلات الحربية من داخل غرفة العمليات الجوية.

وفي هذه الغرفة يقوم المسؤولون بالتخطيط للعمليات الجوية وبمتابعة تنفيذ المقاتلات الحربية لتلك الخطط، منذ انطلاقها من قاعدة الملك فهد الجوية حتى تصيب الهدف المحدد وعودتها للتسليح مرة أخرى.

كما يناقش قادة أجنحة وأسراب المقاتلات الحربية تطورات مسرح العمليات، ليتم تزويد قائدي المقاتلات بالمعلومات اللازمة قبل توجههم لشن الغارات.

وفي هذه القاعدة، مقاتلات تهبط وأخرى تحلق فمدرج المطار لا يهدأ، وسط وجود ذخائر مصفوفة على كل جناح جاهزة للعدو.

المقاتلات السعودية التي تحلق بتشكيلات مختلفة في السماء بفضل قائديها، سُخِّرت من أجل إعادة الأمل لليمن، وهي جاهزة للتصدي لمن يحاول الدخول ولو لشبر واحد إلى المنطقة.