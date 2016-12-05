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370 مليون متفاعل مع زيارة الملك سلمان للإمارات

المصدر: الرياض – العربية.نت
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بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن جولة خليجية تشمل قطر والبحرين والكويت، نشط أكثر من هاشتاغ، من ضمنها #الإمارات_ترحب_بملك_الحزم و #دار_زايد_ترحب_بسلمان الذي حظي بأكثر من 370 مليون مشاهدة في العالم، بحسب حساب "تريند الإمارات" على موقع تويتر.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جولة خليجية تأتي انطلاقاً من حرص العاهل السعودي "على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خدمة لمصلحة شعوب دول المجلس، وتعزيزاً لروابط الأخوة بين المملكة العربية السعودية ودول المجلس".

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