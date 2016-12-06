الملك سلمان ورئيسة وزراء بريطانيا يبحثان مستجدات المنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته بمملكة البحرين الثلاثاء، خلال استقباله رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، العلاقات ومجالات التعاون، وسبل تعزيزها ، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

هذ وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسفير المملكة المتحدة لدى البحرين سايمون كولسس.