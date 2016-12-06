تعرف على عدد جرائم الإرهاب في السعودية خلال 16 عاماً!

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء، منصور التركي، عن الجرائم الإرهابية التي نفذتها الجماعات الإرهابية ضد السعودية خلال 16 عاماً، مبيناً أن تلك العمليات استهدفت مساجد وسفارات أجنبية ورجال أمن، كما استهدفت المسجد النبوي في شهر رمضان الماضي.

وأوضح التركي في كلمة له بملتقى "دور الخدمة الاجتماعية والوعي الفكري" بجامعة الأميرة نورة أمس الاثنين، أن هذه العمليات بلغت 128 عملية منذ عام 1422هـ، نتج عنها وفاة وإصابة أكثر من 1147 مواطناً ومقيماً ورجل أمن.

وأكد أن المملكة تتعرض لهجمات غير مسبوقة بمخططات إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، لافتاً إلى أن متابعة الجهات الأمنية للعناصر الإرهابية أسفرت عن تنفيذ 109 مواجهات أمنية، ما أدى إلى إحباط محاولاتهم وملاحقة المتورطين.