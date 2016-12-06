شاهد.. مقابر الموتى تغرق في رفحاء!

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر مقبرة، وقد غمرتها المياه بالكامل في قرية أم رضمة شرق، رفحاء شمال السعودية.

وأظهر المقطع الذي وثق بتاريخ 28/2/1438هـ أي خلال فترة الأمطار الأخيرة التي شهدتها السعودية، المقبرة، وهي ممتلئة حتى أسوارها بالمياه.

واجتمعت مياه الأمطار في منخفض أرضي "فيضة" بالقرب من المقبرة، وساعدها في ذلك انخفاض أرض المقبرة، ومكانها الواقع في مصب شعيب مجاور.

الفيديو، أثار تفاعل مغردين في مواقع التواصل وتناقلته حساباتهم، حيث أشار البعض لخطأ وضع المقابر في مناطق منخفضة رغم أن مقبرة أم رضمة قديمة جداً وتعتبر تاريخية لقدمها، وتم بناؤها منذ سنين مضت.