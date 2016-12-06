محمد بن سلمان يبحث التعاون مع الأمن الوطني البريطاني

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الاثنين، مع نائب مستشار الأمن الوطني البريطاني، جوين جينكنز، في مكتبه بالرياض، أوجه التعاون القائم بين البلدين، في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

فيما حضر الاجتماع رئيس الاستخبارات العامة، خالد الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع، فهد العيسى، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير البريطاني لدى المملكة، سايمون كوليس، وملحق الدفاع بالسفارة البريطانية العميد دايفيد راسل باسونز، وعدد من المسؤولين في البلدين.