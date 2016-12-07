السعودية.. الإعلان عن مطارين جديدين في الطائف والقنفذة

أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عن بدء تنفيذ مشروع مطار الطائف الدولي بعد 68 يوماً، كما أعلن لأهالي القنفذة باستلام هيئة الطيران المدني لأرض مشروع مطار القنفذة، الذي بدأت الهيئة في دراسات إنشاء المطار الاقتصادي في المحافظة. وسيبدأ العمل في مطار الطائف الدولي بعد 68 يوماً من الآن، وسينتهي العمل فيه بحلول عام 2020 م.

ويقع مشروع المطار الدولي الجديد شمال شرقي مدينة الطائف على مساحة (48.000.000 كلم2)، ويبعد عنها 40 كلم بالقرب من سوق عكاظ التاريخي، ويتسع لنحو 750 ألف نسمة.

ويركز المشروع على إنشاء صالات على أعلى المعايير المعتمدة من المنظمة الدولية (ICAO)، مع تأمين مرافق خدمية متقدمة، تغطي جميع احتياجات مستخدمي المطار، بالإضافة إلى مرافق خاصة للحجاج والمعتمرين.

وساهم مركز التكامل التنموي الذي أنشأه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في أعمال اللجان التنسيقية للبنى التحتية للمشروع.