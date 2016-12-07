السعودية.. تأشيرة دخول متعددة للبريطانيين قريباً

شاركت تيريزا ماي، كأول رئيس وزراء بريطاني في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء أمس الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة.

وكشفت مصادر بريطانية لـ "العربية.نت" عن اتفاق جديد مع السعودية، للسماح للشركات البريطانية بالحصول على تأشيرة دخول متعددة لمدة خمس سنوات.

يأتي ذلك بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوربي، وبالتالي تطور العلاقات التجارية بين دول الخليج عامة والسعودية خاصة، حيث تعد دول الخليج ثاني أكبر سوق للصادرات البريطانية.

وستسعى رئيسة وزراء المملكة المتحدة في زيارتها للبحرين إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وإقامة شراكة أقوى تركز على الأمن والازدهار، حيث سيتم توقيع اتفاق مع مملكة البحرين للتدريب على مكافحة الإرهاب وتحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية.

وأوضحت المعلومات أن بريطانيا ستكون داعمة لدول الخليج في حماية شؤونها الداخلية من التدخلات الإيرانية، التي تسعى لزعزعت المنطقة، وتحرص من خلال مشاركتها على إثبات دور المملكة المتحدة في حماية الأمن وازدهار التجارة خاصة بعد الانفصال الأوربي، حيث تعتبر ماي ثالث زعيم غربي يتم دعوته للقمة الخليجية.