بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 3 كيلو من "الذهب المشغول"

أحبط جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام محاولة لتهريب كمية من الذهب المشغول، بلغ وزنها "3.599" غراماً من الذهب المشغول.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي يوسف الزاكان: عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لأحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات عُثر على قطع من الذهب المشغول، كانت مخبأة داخل الجوارب والملابس الداخلية التي كان يرتديها المهرب، حيث كان بعضها مُغلفاً بمشد طبي كان يلبسه، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي أنه كان القصد من تهريب الذهب "المشغول" هو التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، بالإضافة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال ينص في مادته "السادسة عشرة" على أنه يجب على كل مسافر سواء كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها "الذهب والمجوهرات" تزيد قيمتها عن "60" ألف ريال سعودي، يجب الإقرار – الإفصاح - عنها وتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، مضيفاً أن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تُعرض حاملها للمساءلة القانونية.